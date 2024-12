Alcanena inaugurou obras de 9,5 milhões nos sistemas de águas residuais industriais e domésticas

As obras de reabilitação do sistema de tratamento de Alcanena e nas novas redes de saneamento de Carvalheiro e de Covão do Coelho/Vale Alto já foram inauguradas num investimento global de 9,5 milhões de euros. O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, salienta no entanto que o problema de fundo em termos ambientais carece depois de um “sistema de afinação final”, com uma “solução de base natural para a afinação do efluente que vai permitir que o efluente da ETAR seja zero, ou seja, não vai água para o rio e o efluente final é eliminado por evapotranspiração”, um investimento que estimou em cerca de 10 milhões de euros, explicou à Lusa.

Para dar resposta ao “grande desafio ambiental” do concelho de Alcanena, que é melhorar o tratamento das águas residuais industriais provenientes do setor de curtumes ali instalado, coube à Aquanena, enquanto entidade gestora do sistema, “delinear e executar um plano estratégico para melhorar o tratamento que é efectuado na ETAR e em toda a rede de colectores”, ficando, segundo Rui Anastácio, uma questão por resolver.

“O outro desafio é conseguirmos resolver um problema que nem sequer foi equacionado no plano estratégico, a nosso ver mal, que é a questão do aterro, ou seja, o que fazer às lamas que são, no fundo, a poluição que se retira no processo de tratamento da ETAR de Alcanena”, explicou. Nesse sentido, acrescentou, o município está a procurar “uma nova solução de desidratação que permita encontrar uma solução final que não seja o aterro e que permita encerrar o aterro de lamas”.