Alunos da Escola de Polícia criam dificuldades no estacionamento e prejudicam comércio em Torres Novas

Os empresários e comerciantes com estabelecimentos a funcionar junto ao Largo das Forças Armadas, em Torres Novas, dizem estar a ser prejudicados com a falta de estacionamento e culpam os alunos da Escola Prática de Polícia, ali instalada, pelo problema. “O estacionamento no largo e zona envolvente não existe para um utilizador casual, só existe para os alunos da Polícia. Ao domingo à noite chegam e ocupam tudo o que é lugar para ficarem a 15 ou 20 metros da porta da escola, e esses lugares só voltam a ficar disponíveis na sexta-feira, por volta da uma da tarde”. A explicação, que sai com um desabafo, é dada por Carlos Silva, um dos empresários com estabelecimento a funcionar naquele largo e ao qual, diz, os seus clientes não conseguem muitas vezes aceder por não terem lugar para deixar o carro.

Além do escritório de Carlos Silva existe um café-restaurante, uma loja de comércio de vidro e outros estabelecimentos de comércio, mas também de serviços como é o caso da Loja do Cidadão, onde as pessoas com atendimento marcado chegam atrasadas e perdem a vez devido à falta de estacionamento. A somar a isto, também a casa mortuária se situa na mesma zona, levando a que aqueles que se deslocam para ir a um velório não consigam estacionar. “Está tudo ocupado desde domingo à noite até sexta-feira. As pessoas vêm para um velório, vêm de longe, e não há um sítio para pôr o carro. Esta situação não pode continuar”, critica Carlos Silva, que apelou ao executivo municipal, na última reunião pública, para que este problema fosse resolvido.

O presidente do município, Pedro Ferreira, reconhece que a ocupação dos lugares de estacionamento pelos aspirantes a agentes da Polícia é uma situação que tem de ser resolvida, lamentando que a autarquia tenha disponibilizado para os alunos lugares de estacionamento num parque e que estes não estejam a ser utilizados. “Quero acreditar que como futuros polícias devam ter consciência para perceber o que está a acontecer, ainda por cima a praticar ginástica todos os dias não lhe custa vir a pé do parque que está a cinco minutos [da Escola de Polícia]”, disse.

O autarca socialista afirmou ainda que já se disponibilizou para ir junto dos alunos, nas salas de aula, sensibilizar para a problemática e distribuir-lhes “panfletos”. “Podíamos actuar de outra maneira, que era a questão do tempo e penalização, mas aí só com parquímetros. Espero que não seja necessário chegar a esse ponto. É um assunto que não tem sido fácil de resolver”, disse.

O vereador responsável pelo pelouro da mobilidade, João Trindade, sublinhou que já reuniram mais do que uma vez com um dos responsáveis da Escola de Polícia e que este lhes transmitiu que não pode obrigar os alunos a não estacionarem nos lugares do Largo das Forças Armadas, já que são de utilização pública.



Município tomou medida que prejudicou moradores e comerciantes

A Câmara de Torres Novas decidiu, no ano passado, limitar o tempo de estacionamento no Largo das Forças Armadas a um período máximo de oito horas numa tentativa de conseguir maior rotatividade de lugares para acesso ao comércio e serviços. No entanto, a medida acabou por ser abandonada depois de moradores e comerciantes terem reclamado, pois eram estes que estavam a ser autuados pelas autoridades.

“Saiu-nos o tiro pela culatra. Falámos com a PSP e pusemos gratificados para fiscalizar e chegámos à conclusão que estávamos a autuar os moradores e quem vinha aos serviços e não estávamos a resolver a situação”, disse na última reunião o vereador João Trindade para explicar o porquê de se ter abolido esta medida.

João Trindade acrescentou que está a ser preparado um regulamento para dísticos de residentes para que estes “possam estacionar livremente” naquela zona e, adicionalmente, voltar ser implementada a limitação de tempo de estacionamento, através da instalação de parquímetros. O vereador do PSD, Tiago Ferreira, disse concordar com a atribuição de dísticos aos residentes e defendeu a gratuitidade nos parquímetros até três horas. Por sua vez, o vereador do Movimento P’la Nossa Terra, António Rodrigues, considerou que o município se deve empenhar em encontrar também uma solução a longo prazo, já que a cidade concentrou “toda a sua dinâmica” naquela zona, sugerindo a construção de um parque de estacionamento subterrâneo. “Este é um assunto muito sério. Mexe com toda a cidade mexe com os empresários, a dinâmica do centro histórico”, salientou.