Chuvas inundam instalações da CPCJ de Vila Franca de Xira

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Franca de Xira vai mudar-se temporariamente para outras instalações espalhadas pela cidade depois de na madrugada de 25 de Novembro as chuvas fortes terem inundado o edifício onde funciona a comissão, situado na rua Jacinto Nunes.

O peso da água e a fraca drenagem das caleiras do edifício levou ao desabamento de parte do tecto falso e à entrada de água em alguns gabinetes, impedindo que as técnicas da comissão pudessem continuar a trabalhar no espaço. O edifício, que é propriedade municipal, até estava prestes a receber obras de reabilitação e conservação em Janeiro.

Para já as técnicas da CPCJ vão ficar a trabalhar temporariamente noutros edifícios municipais e em algumas instituições da cidade. A Câmara de Vila Franca de Xira confirma que a inundação e a queda do tecto falso foi reportado logo que as técnicas chegaram ao edifício e que a Protecção Civil Municipal foi accionada para ir ao local. Explica o município que o encerramento prematuro do edifício foi decidido por razões de segurança e que parte das obras, que já estavam planeadas acontecer em Janeiro, vão agora ser antecipadas.