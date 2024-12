Cães matam animais de criação a reformado de Paço dos Negros

Pelo menos sete cães que alegadamente não estão registados e que andam à solta na zona da Rua António da Rita, em Paço dos Negros, na extrema com a herdade dos Gagos, em Almeirim, já mataram quatro animais de criação a Francisco Rodrigues. O camionista reformado já teve que reforçar as redes das capoeiras e colocou paletes de madeira para impedir os avanços dos cães. Teme novos ataques que lhe causam prejuízos já que os animais são para alimentação da família.

Os cães mataram-lhe três coelhas prenhas e um galo num espaço vedado com rede metálica que tem num terreno, uma vez que na sua casa, na mesma localidade, não tem espaço para ter criação. Francisco Rodrigues conta que o vizinho do espaço já chegou a levantar-se durante a noite para enxotar os cães que vagueiam pelos terrenos e são alimentados por moradores da zona. O lesado já comunicou a situação à GNR que esteve no local, mas esta continua por resolver.

Francisco Rodrigues desconfia que os cães não estão vacinados e diz que alguns destes canídeos serão filhos de uma cadela que era de uma vizinha, que entretanto deixou a casa. A cadela teve os cães num terreno perto e Francisco chegou a contactar o canil para irem buscar os cachorros, só que na altura em que a recolha estava para ser feita estes tinham desaparecido, alegadamente levados por pessoas que moram na zona.

O reformado, que diz que os cães conseguem escavar e rebentar com a rede e que numa das situações conseguiram forçar a porta da coelheira que tinha uma fresta na parte de baixo, nem quer que lhe paguem o prejuízo. Apenas pretende fazer com que a situação não se repita, salientando que tem a criação para comer uma carne que sabe como é criada.