Câmara de Alpiarça tem investido na contratação de pessoal mas precisa de mais

Mapa de pessoal do município de Alpiarça para 2025 contou com as abstenções da CDU.

O mapa de pessoal do município de Alpiarça para 2025 foi aprovado por maioria com as abstenções das vereadoras da CDU Fernanda Cardigo e Casimira Alves. Fernanda Cardigo justificou o seu voto por em quatro anos terem sido contratados 32 trabalhados e não se ter verificado aumento nas áreas dos jardins e obras. Inclusive, ter havido a diminuição de um trabalhador, que a presidente da câmara, Sónia Sanfona, justificou ter sido colocado noutra área.

“E se calhar devíamos ter mais 60 trabalhadores porque o que encontrámos em termos de quadro de pessoal na autarquia em 2021 era manifestamente desadequado às necessidades do município”, respondeu Sónia Sanfona. A autarca explicou que o objectivo é solidificar as estruturas do município nas áreas das obras, saúde, educação e acção social, que passaram a ser da competência do município, e que “houve uma reorganização dos trabalhadores que estavam organicamente mal colocados”.