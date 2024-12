Estado obriga Vila Franca de Xira a proteger oratório da Póvoa de Santa Iria

Na sequência de uma denúncia recebida no Instituto do Património Cultural (antiga Direcção-Geral do Património Cultural), sobre o estado de abandono e degradação do oratório de São Jerónimo e da Lapa do Senhor Morto, em tempos local de culto, aquela entidade obrigou a Câmara de Vila Franca de Xira a tomar medidas urgentes e provisórias para proteger o imóvel.

A informação é confirmada a O MIRANTE por fonte oficial da Património Cultural (PC), que em Setembro deste ano escreveu ao município ribatejano pedindo esclarecimentos sobre a definição concreta das medidas a tomar para proteger esse património histórico da Póvoa de Santa Iria, situado na Quinta Municipal da Piedade. As medidas a implementar pela câmara, explica a PC, têm como objectivo proteger o imóvel enquanto a autarquia não proceder à intervenção definitiva de conservação e restauro que, revela aquele organismo, já tem aprovação de forma condicionada desde 28 de Novembro de 2022.

“O projecto de restauro do Oratório de São Jerónimo, Lapa do Senhor Morto e do jardim, na fase de estudo prévio, já mereceu parecer favorável condicionado e está este instituto a aguardar desde essa data os aditamentos processuais que possam dar resposta às condicionantes”, confirma a Património Cultural.

Contactado pelo nosso jornal, o município explica que as condicionantes foram consideradas na elaboração do projecto de execução entretanto submetido para aprovação da PC. “O município encontra-se a aguardar resposta dessa entidade para continuar o desenvolvimento do projecto de restauro”, afiança, garantindo que os trabalhos avançam assim que as autorizações sejam enviadas à câmara.

Enquanto isso, os serviços municipais estão a diligenciar medidas de protecção provisória do espaço, tal como ordenado pela Património Cultural, como a reparação da vedação do oratório, e a realizar uma intervenção na cobertura metálica para o proteger das intempéries. O estado de abandono é há muito motivo de queixas da comunidade da Póvoa de Santa Iria, tendo também merecido um reparo da vereadora da CDU Joana Bonita na última reunião de câmara, lamentando que o espaço continue sem ser intervencionado. É também um assunto a que O MIRANTE tem dado eco na última década.

Há oito anos chegou a haver uma aprovação de princípio para os trabalhos poderem avançar mas depois, na prática, a ex-DGPC voltou a emitir parecer desfavorável final ao projecto que a câmara ali queria realizar. Há seis anos circulou nas ruas da Póvoa de Santa Iria um abaixo-assinado pedindo à câmara que não demolisse o espaço, uma ideia que o então presidente da câmara, Alberto Mesquita, classificou de “uma valente mentira”.