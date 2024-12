Estão a ser estudadas melhorias para a Estação Ferroviária de Riachos

A Câmara de Torres Novas e a Infraestruturas de Portugal estão a estudar um conjunto de melhorias estruturais e funcionais para o edifício e zona envolvente à Estação Ferroviária de Riachos e, nesse sentido, reuniram na segunda-feira, 2 de Dezembro.

De acordo com o município liderado por Pedro Ferreira, entre as temáticas abordadas com a empresa pública que é responsável pela estação, estão melhoramentos nas acessibilidades, nomeadamente através da eliminação de barreiras arquitectónicas; o funcionamento do espaço de bilheteira, sala-de-estar e instalações sanitárias; a reabilitação do piso superior do edifício e o eventualmente alargamento do estacionamento na zona exterior.

“Ambas as entidades se mostraram disponíveis para colaborar entre si de forma a proporcionar melhores condições de utilização a munícipes e visitantes”, refere a autarquia em nota de imprensa.