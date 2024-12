Golegã assina contrato para segunda fase das obras na Secundária Martins Correia

partilhe no Facebook

O município da Golegã e a empresa Canas Engenharia e Construção, S.A. assinaram o contrato de empreitada de obras públicas referente à segunda fase da reabilitação da Escola Básica e Secundária Mestre Martins Correia. Após conclusão em Agosto da requalificação dos blocos A e B, seguem-se os blocos C, D, pavilhão, campo de jogos e restante espaço exterior, bem como todo o mobiliário escolar. O investimento é de cerca de 1,8 milhões de euros.

Inaugurados em 1977, os edifícios não tinham sido objecto de qualquer intervenção de fundo à excepção da remoção das placas de fibrocimento, estando também prevista a requalificação da escola primária, onde chove. “A conservação deveu-se ao empenho de sucessivas gerações de assistentes operacionais que foram realizando pequenas obras de conservação, como pinturas e outros pequenos arranjos”, afirmou o director do Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho, Mário Ferreira, no seu discurso na inauguração da primeira fase das obras.

Numa entrevista recente a O MIRANTE, o vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, considerou que estas obras são uma das principais intervenções do primeiro mandado deste executivo, lamentando que durante ano tenha chovido dentro das salas de aula. “Os alunos tinham de ir, no Inverno, com mantas para se taparem porque não suportavam o frio”, acrescentou.