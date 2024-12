Incêndio causa estragos em churrasqueira de Tomar

Incidente aconteceu no final de tarde de terça-feira, 3 de Dezembro.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um incêndio causou estragos numa churrasqueira em Tomar. O alerta para a ocorrência foi dado às 19h28 de terça-feira, 3 de Dezembro. O incêndio deflagrou na churrasqueira “Rainha dos Frangos” localizada na Rua de Coimbra. Para o local foram enviadas quatro viaturas e 11 operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar. A Polícia de Segurança Pública também esteve no local.

A rápida intervenção dos bombeiros impediu danos maiores, havendo, no entanto, registo para estragos consideráveis na churrasqueira, nomeadamente no sistema de ventilação. A ocorrência provocou sobressalto nos moradores do prédio onde se situa o estabelecimento.