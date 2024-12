Parque de pesados no Carregado sujeito a hasta pública

Autarquia de Alenquer vai lançar um concurso público para concessão e exploração do parque de pesados do Carregado.

O projecto para criar um parque de viaturas pesadas na freguesia do Carregado não consta no orçamento da Câmara de Alenquer para 2025 porque a autarquia vai lançar um concurso público para a obra. De acordo com as explicações dadas aos eleitos na Assembleia Municipal de Alenquer o presidente do município, Pedro Folgado afirmou que não cabe à câmara gerir o parque. “ O que vamos fazer é abrir um concurso público para a concessão e exploração do espaço. Estamos a trabalhar na proposta de hasta pública para abrir o concurso”, garantiu o autarca.