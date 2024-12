Santarém recebeu workshop de cibersegurança e desafios da transformação digital

O Data CoLAB, a SGS e o Instituto Politécnico de Santarém uniram esforços para organizar um workshop intitulado “Cibersegurança – A sua organização está realmente preparada?”, direccionado a todas as organizações interessadas em reforçar as suas defesas digitais. O evento realizou-se a 29 de Novembro, no Concept Lab da Escola Superior de Gestão e Tecnologia do IP Santarém.

Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a apresentações diversificadas, incluindo relatos práticos de empresas que já enfrentaram desafios no domínio da cibersegurança e encontraram formas eficazes de integrá-la nas suas operações diárias. Outro destaque foi a abordagem ao Selo de Maturidade Digital, uma ferramenta que ajuda as organizações a avaliar e a aprimorar os seus níveis de protecção cibernética, contribuindo também para o fortalecimento da competitividade empresarial no mercado global. Com a cibersegurança a assumir um papel cada vez mais estratégico, este tema tornou-se central para garantir a protecção de sistemas, dados, operações e até da reputação empresarial.

O workshop representou uma oportunidade para explorar as tendências emergentes em privacidade e protecção de dados, que oferece estratégias práticas para mitigar riscos e salvaguardar informações sensíveis.