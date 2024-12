O CNEMA gere o parque de exposições de Santarém onde se realiza anualmente a Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, entre outros eventos.

João Leite substitui Ricardo Gonçalves na administração do CNEMA

Depois de ter substituído Ricardo Gonçalves na presidência da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite passa também a ocupar o lugar do seu antecessor na administração do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), onde o município escalabitano é o segundo maior accionista, logo a seguir à CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal.

A Câmara de Santarém conta ainda com o vereador Nuno Russo na administração do CNEMA, que é presidida por Álvaro Mendonça e Moura (presidente da CAP) e tem como homem forte, há muitos anos, Luís Mira, secretário-geral da CAP. Integra ainda a administração da sociedade Nuno Artur Duarte, da NOTAI. O CNEMA gere o parque de exposições de Santarém onde se realiza anualmente a Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, entre outros eventos.