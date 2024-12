Jovens estão a regredir em vez de evoluir intelectualmente

Alexandre Gomes, Paulo André e Diogo Baptista foram alguns dos alunos presentes na assembleia da liberdade “Eu penso, eu participo”, do Festival de Filosofia de Abrantes. Em conversa com O MIRANTE, à margem da iniciativa, os jovens não têm dúvidas em afirmar que devia haver mais interesse pela disciplina de filosofia. “A juventude, em vez de evoluir, está a regredir. Não querem aprender nem estudar mais, estão a perder o gosto pela busca de conhecimento”, refere Diogo Baptista. Alexandre Gomes acredita que o desinteresse se deve ao facto de se conseguir as coisas cada vez mais fácil e rapidamente, não dando valor à necessidade de se perceber o porquê dos acontecimentos.

Alunos do 10º ano, no curso de Ciências Socioeconómicas, os três colegas mostram-se interessados e com gosto pela filosofia, mesmo a nível de estudo pessoal. Diogo Baptista diz que a disciplina o ajuda a encontrar respostas para várias questões do universo e problemas do quotidiano, dando oportunidade de debater e estudar vários temas. Alexandre Gomes conta que adquiriu o gosto pela filosofia através da religião, por querer desafiar-se a questionar, pensar e procurar explicações racionais e lógicas, sobretudo, ligadas a Deus. Por sua vez, Paulo André começou a interessar-se pela disciplina pela simples questão de querer encontrar respostas para algumas das suas dúvidas. “Através do estudo de pessoas que se tenham debatido sobre diversas temáticas, podemos ter várias perspectivas sobre um mesmo ponto e nós próprios tentarmos chegar a uma resposta de um problema pessoal ou de sociedade”, diz Diogo Baptista.

A sétima edição do evento contou com o discurso de abertura do vereador Luís Dias, em representação do presidente Manuel Valamatos, e da ex-eurodeputada e diplomata, Ana Gomes. Luís Dias salientou a importância da liberdade de expressão e pensamento, relacionando com os 50 anos do 25 de Abril de 1974. Ana Gomes definiu filosofia como a procura da verdade, do autoconhecimento interior e do mundo. A ex-eurodeputada elogiou a iniciativa de dedicar uma semana à filosofia e à liberdade de expressão e pensamento, em prol da participação cívica, sem esquecer os perigos que a desinformação acarreta para a sociedade actual. “O grande perigo hoje é a desinformação, não apenas o excesso de informação que não conseguimos processar, mas não podemos ser ingénuos e temos de reconhecer que há acções deliberadas que visam desinformar os cidadãos, polarizar a sociedade e, em última instância, destruir a democracia e as diferentes ideologias e percepções”, referiu.