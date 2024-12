Alcatroamento na freguesia de Almoster é promessa falhada

As ruas 5 de Outubro e Fonte de Santa Maria, no Casal da Charneca, freguesia de Almoster, concelho de Santarém, continuam por alcatroar e os moradores queixam-se de estarem a ser ignorados. No dia em que O MIRANTE visitou o local, alguns trabalhadores da junta de freguesia tapavam os buracos com alcatrão, mas os moradores dizem ser uma medida infrutífera e que o piso está irregular com vários remendos.

Augusto Guedes, 70 anos, natural da Atalaia, distribui pão no Casal da Charneca há mais de 40 anos e lida diariamente com as más condições destas ruas que causam enorme desgaste à sua carrinha, mas a sua grande preocupação são os moradores, como Helena Catarino, que vai ao seu encontro para comprar pão. A idosa de 84 anos nasceu no Casal da Charneca e relata que a Rua Fonte de Santa Maria onde mora foi alcatroada uma única vez e que lhe foi prometido que iria ser alcatroada em Janeiro deste ano. “Não deveria ser uma promessa, mas sim um dever”, diz, justificando que apesar da rua não ter muitos moradores é uma zona de passagem de muitos automobilistas e os moradores vêem-se sem alternativa porque a rua 5 de Outubro, que faz ligação a Santarém, é perpendicular e está no mesmo estado.

O presidente da junta de freguesia de Almoster, Pedro Costa, revela que desde que entrou em funções, há três anos, solicitou à Câmara de Santarém o alcatroamento das ruas 5 de Outubro e Fonte de Santa Maria. “Sabemos que há necessidade de alcatroar. As ruas são bastante extensas e nós, junta de freguesia, não temos orçamento”, refere em declarações a O MIRANTE, acrescentando que “foi-me dito pela câmara que entravam no contrato de manutenção de quatro milhões que saiu há três ou quatro meses, mas não estavam contempladas. Continuamos a insistir com a câmara para nos dar uma verba”, vincou.