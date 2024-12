APPACDM de Santarém com loja aberta no W Shopping

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência (APPACDM) de Santarém organizou uma cerimónia na manhã de 3 de Dezembro, no centro comercial W Shopping, para celebrar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se assinala nessa data. Na ocasião, foi inaugurada a Loja da APPACDM no piso 1 do W Shopping, onde está à venda uma vasta variedade de artigos de Natal, confeccionados pelos utentes e professores da instituição.



A sessão contou com a participação, entre outros, de Luís Amaral, presidente da APPACDM de Santarém, João Teixeira Leite, presidente da Câmara de Santarém, Alfredo Amante, vereador da Câmara de Santarém, Paula Carloto de Castro, directora do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, Conceição Silva, directora do Centro de Emprego e Formação de Santarém do IEFP, e Rui Rosa, director do W Shopping.



O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é celebrado anualmente a 3 de Dezembro. O objectivo é promover os direitos e bem-estar das pessoas com deficiência, na sociedade e a sua participação nos vários domínios social, cultural, económico e político. Além disso, este dia visa também sensibilizar para o cumprimento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no que concerne aos objectivos que, directa ou indirectamente, se relacionam com esta causa.

FOTOS – CM Santarém