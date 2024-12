Primeiro grupo de utentes de Mação foram operados às cataratas

Na sequência de um protocolo entre o município de Mação e a FAC – Fundação Álvaro Carvalho, que visa proporcionar à população do concelho uma mais rápida e eficaz resposta relativamente à especialidade médica de oftalmologia, o primeiro grupo de 13 utentes de Mação fez, no passado dia 26 de Novembro, uma operação às cataratas numa clínica em Castelo Branco.

Neste momento estão 68 pessoas do concelho de Mação em lista de espera na ULS do Médio Tejo e este protocolo visa acelerar o processo de resolução das listas de espera, segundo explica a autarquia. “Este é um processo que está a ser articulado pelo Serviço de Acção Social da Câmara Municipal de Mação com a Unidade de Saúde Local do Médio Tejo sendo que, se os utentes do nosso concelho assim desejarem, são encaminhados do Hospital para o Serviço de Ação Social da C. M. Mação”, refere nota de imprensa. “Os doentes do concelho com cataratas a necessitar de intervenção cirúrgica são seleccionados pela Câmara Municipal de Mação, segundo critérios de prioridade clínica e social, de entre os doentes em lista de espera na Unidade de Saúde Local do Médio Tejo”, conclui a nota.