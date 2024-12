Acesso facilitado a bancadas no Pavilhão e Nave Desportiva Municipal de Santarém

Empresa municipal Viver Santarém instalou plataformas elevatórias no Pavilhão e na Nave Desportiva Municipal, facilitando a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada às bancadas das instalações desportivas.

A empresa municipal Viver Santarém colocou duas plataformas elevatórias no Pavilhão e na Nave Desportiva Municipal de Santarém, situados na zona do Choupal, num investimento total de 30.480 euros, financiado em 26 mil euros por fundos europeus do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência..

O financiamento foi garantido através do programa INR-Acessibilidades 360º, na sequência de candidaturas apresentadas pela Viver Santarém. A instalação das duas plataformas elevatórias facilita o acesso de pessoas com mobilidade condicionada às bancadas das instalações desportivas. Essa tem sido uma preocupação da Viver Santarém, quer no acesso à prática desportiva, quer no acesso aos mais variados equipamentos onde se realizam eventos desportivos, salienta a empresa municipal liderada por Carlos Coutinho.