Faleceu José Manuel Roque, empresário de Santarém

Tinha 79 anos e era presidente do conselho de administração da Roques e Roques Vale do Tejo - Comércio de veículos e serviços.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Faleceu esta manhã o empresário José Manuel Ferreira Roque Dias, presidente do conselho de administração da Roques e da Roques Vale do Tejo. Tinha 79 anos e desenvolveu toda a sua carreira empresarial em Santarém, começando por trabalhar nos escritórios da antiga Camionagem Ribatejana, propriedade do pai e dos tios, tendo fundado várias empresas até se tornar um dos empresários mais prestigiados da região.

Tem também no seu currículo uma vida associativa tão meritória como a sua vida empresarial. Em 1993 a Câmara de Santarém distinguiu-o como “Cidadão Ilustre”, e em 1996 foi nomeado “Cavaleiro da Ordem Nacional de Mérito” pelo Presidente da República Francesa.

José Manuel ferreira Roque Dias é pai do administrador da Roques Vale do Tejo, Frederico Roque.