Transportes públicos em Abrantes sem a procura desejada

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), lamenta que a utilização de transportes públicos, por parte da população do concelho, ainda esteja longe do desejável, apesar das iniciativas de incentivo e melhoria desses meios. “Tornamos o transporte público gratuito para todos os alunos do Médio Tejo. Precisávamos de ter toda a comunidade escolar a andar de transporte e, apesar do aumento do número de utilizadores, ainda não é o suficiente. Os transportes são seguros, o valor do transporte interfreguesias também passou para metade do preço, há uma valorização, a nível nacional, da ferrovia e, mesmo assim, as pessoas continuam sem aderir como era suposto”, lamenta o autarca.

O tema foi abordado na última reunião camarária, com o vereador Vasco Damas (ALTERNATIVAcom) a sugerir, ao executivo municipal, a abertura de um debate público sobre a utilização e necessidades dos transportes públicos. Apesar de não se referir a nenhuma necessidade em concreto nem apontar nenhuma lacuna, o vereador independente acredita que seria uma via importante para debater as possíveis melhorias no serviço de transportes. “É uma forma de envolver a comunidade e conseguir, com ajuda dos munícipes, encontrar respostas e até possíveis problemas que ainda não estejam identificados. Sinto, no dia a dia, que os munícipes têm necessidade de falar das questões e não há forma de o fazerem”, declarou Vasco Damas.

O presidente Manuel Valamatos discordou, afirmando que as reuniões de camarárias, de freguesia e assembleias municipais são espaços onde pode haver debate e os munícipes devem expor as suas preocupações e necessidades. O autarca explica que a câmara realiza estudos a nível técnico de transportes e sinalização não havendo necessidade de debater esse tema, mas sim a razão das pessoas não utilizarem mais os transportes públicos.