Centro Social de Abrã semeia afectos há três décadas no concelho de Santarém

O Centro Social e Paroquial de Santa Margarida de Abrã (CSPSMA), fundado em 1994, tem desempenhado um papel essencial no apoio à comunidade local e do concelho de Santarém, especialmente numa região marcada pelo envelhecimento da população e pela carência de infraestruturas sociais. Com cerca de 30 funcionários, a instituição oferece um conjunto diversificado de serviços. Um dos marcos importantes foi a inauguração da Creche Mãe Celeste, em 2011, fundada pelo falecido empresário José Louro Pereira em homenagem à sua mãe, com o apoio do Padre António Pereira. A creche, concebida para acolher crianças dos 3 meses aos 3 anos, é hoje um espaço de excelência para 74 crianças, promovendo actividades que integram a educação emocional e intergeracional. No entanto, a falta de vagas é um desafio significativo, com uma lista de espera de 39 crianças.

Questionada sobre a falta de vagas, Nancy Martins, directora técnica do CSPSMA, diz lidar com este problema com muita dificuldade. “Há situações que são incompreensíveis mesmo para nós, por exemplo, uma mãe que tem cá um filho mais velho, teve um bebé agora e não o pode cá meter porque não temos vagas, como é que dizemos isto a uma mãe?”, questiona. Isabel Brissos, esposa do fundador da instituição, garante que a falta de creches é um problema grave e que é urgente resolver. “Às vezes recebemos pedidos de pessoas da cidade de Santarém e ainda são mais de 30 minutos de carro até cá. É o desespero de uma mãe”, vinca.

Em 2012, o CSPSMA deu mais um passo significativo com a criação da primeira loja social em Abrã. O espaço surgiu como resposta às necessidades crescentes de muitas famílias da região, que enfrentavam dificuldades económicas severas. A loja social foi concebida para funcionar como um ponto de apoio integrado, oferecendo bens essenciais como alimentos, vestuário e mobiliário. Paralelamente, o centro iniciou um serviço de actividades de tempos livres para crianças do 1.º ciclo e pré-escolar, reforçando o apoio às famílias da região. Mais tarde, em 2018 abriu a segunda loja social, em Amiais de Cima, devido ao volume de pedidos de apoio.

Projecto Semear Afectos

Entre os projectos desenvolvidos pelo centro, destaca-se o “Semear Afectos”, criado em 2015 com o objectivo de combater o isolamento social dos idosos. Em 2022, o Centro Social implementou o projecto “Sementeira de Afectos”, uma extensão do “Semear Afectos”, com vista a combater a solidão e que visou a ocupação activa de 150 idosos, que se encontram em lares ou isolados no seu domicílio. Através da criação de um atelier de costura criativa, o projecto conseguiu envolver directamente 15 instituições do concelho de Santarém e um total de 197 participantes, maioritariamente idosos. Estes ateliers transformaram desperdícios da indústria têxtil em verdadeiras peças de arte, como carteiras, malas, fantoches e outros artigos artesanais, proporcionando não só um passatempo criativo e produtivo para os seniores, mas também um espaço de socialização e valorização pessoal. Com a produção de mais de 550 artigos, a iniciativa permitiu canalizar os recursos obtidos para novos investimentos em iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos idosos.

Apesar dos resultados impressionantes, o projecto foi interrompido devido ao fim do financiamento, em Dezembro de 2023. A equipa responsável, no entanto, não desistiu da visão de ampliar o impacto desta iniciativa. O sucesso alcançado serviu como prova de conceito, que validou a eficácia do modelo proposto. Motivados pelos resultados e pela recepção positiva, o CSPSMA está já a trabalhar numa nova candidatura ao programa Portugal 2030, com o objectivo de não só retomar o projecto, mas também de o expandir.