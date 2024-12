Comércio local de Coruche moderniza-se com bairro comercial digital

Coruche apresentou, dia 5 de Novembro, o Bairro Comercial Digital “Coruche Digital – Lojas com Gente”, um projecto inovador que moderniza o comércio local através de ferramentas digitais.

Com o objectivo fixado na modernização do comércio local, o projecto, apresentado no auditório do Museu Municipal de Coruche, introduz ferramentas como um marketplace, uma aplicação interactiva e uma rede Wi-Fi integrada, com o objectivo de dinamizar o tecido empresarial e atrair novos públicos.

Com um financiamento de 547.464,25 euros, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Bairro Comercial Digital inclui ainda um plano de comunicação digital para amplificar a visibilidade dos negócios.

Neste âmbito a ideia visa disponibilizar vitrinas digitais para os produtos e serviços da região. Além de directórios de lojas, notícias e roteiros turísticos, a aplicação, disponível em breve, oferecerá funcionalidades que permitirão aos comerciantes aceder a dados analíticos para optimizar estratégias de venda e marketing digital.

Uma rede Wi-Fi composta por 27 antenas foi projectada para ligar comerciantes e consumidores no perímetro do bairro comercial.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Coruche e pela Associação de Comerciantes dos Concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos, procura reforçar a coesão social e aumentar a competitividade comercial, tornando a vila uma referência em inovação e sustentabilidade.