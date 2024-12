Inscrições abertas para o campo de férias da Chamusca e Pinheiro Grande

As inscrições podem ser efectuadas na junta de freguesia da Chamusca ou na delegação do Pinheiro Grande.

Estão abertas as inscrições para o campo de férias de Natal da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. As actividades vão decorrer de 23 de Dezembro a 3 de Janeiro e destinam-se a crianças dos seis aos 15 anos. O programa inclui jogos, dança, animação, passeios, culinária, filmes, actividades plásticas, desportivas, entre outras. As inscrições (gratuitas) decorrem até 13 de Dezembro na Junta de Freguesia da Chamusca ou na delegação do Pinheiro Grande.