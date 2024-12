Trabalhadores da Nobre cumpriram 17.ª greve e registaram 87% de adesão

Os trabalhadores da empresa Nobre, em Rio Maior, cumpriram a 17.ª greve, com uma adesão de 87%, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB). “A paralisação teve uma adesão de 87% dos trabalhadores, que manifestaram a intenção de continuar a luta, uma vez que a empresa não acedeu a discutir as reivindicações, tendo até, unilateralmente, decidido retirar direitos como a majoração dos dias de férias a quem não tivesses faltas”, disse à Lusa Inês Santos do SINTAB.

A greve, convocada pelo SINTAB, é a 17.ª realizada desde Fevereiro de 2023 por falta de resposta ao caderno reivindicativo em que os trabalhadores exigem um aumento salarial de 150 euros, a valorização do subsídio de refeição e do trabalho noturno, a implementação de diuturnidades, direito a 25 dias de férias e o fim do recurso à contratação precária, entre outras reivindicações. “A proposta da administração foi de um aumento entre os cinco e os 10 euros, o que mais do que uma proposta séria parece ser a gozar com os trabalhadores”, acrescentou a sindicalista.

Depois de, nos últimos meses, terem feito uma paralisação mensal de um dia, os trabalhadores decidiram agora “não marcar para já a data da próxima greve”, ficando essa decisão agendada para “um plenário que irá realizar-se na primeira semana de Janeiro de 2025”. O dirigente sindical Diogo Lopes explicou que “o plenário servirá também para actualizar o caderno reivindicativo que será apresentado à administração em 2025”.

Contactada pela Lusa a empresa Nobre confirmou estar a decorrer “uma paralisação por parte dos colaboradores da fábrica, impactando a actividade diária da mesma”. Na resposta enviada por email a empresa afirmou estar “atenta às necessidades” dos colaboradores e “manter reuniões frequentes e construtivas com os sindicatos para abordar as questões em causa de forma positiva e transparente”.