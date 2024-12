Começaram as demolições para requalificar o acesso norte a Santarém

Já arrancaram as demolições de imóveis devolutos no âmbito da empreitada de requalificação da Avenida Francisco Sá Carneiro, em Santarém.

Já começaram as demolições de imóveis devolutos no âmbito da empreitada de requalificação da Avenida Francisco Sá Carneiro, em Santarém. A intervenção, inserida na primeira fase da requalificação do acesso norte da cidade, vai ser desenvolvida por uma unidade de execução constituída por uma entidade privada e pela Câmara de Santarém.

Além de duas novas rotundas, as obras na Avenida Francisco Sá Carneiro incluem a construção de passeios, uma ciclovia e três faixas de rodagem, duas de entrada e uma de saída, informa a Câmara de Santarém.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, visitou os trabalhos acompanhado da vice-presidente Beatriz Martins, e de técnicos do município. O autarca destacou a importância da requalificação que “pretende dar dignidade a uma das principais entradas da cidade de Santarém, criando mais acessibilidades, segurança e conforto”.