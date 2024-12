Concerto solidário para os Bombeiros de Benavente comprarem nova ambulância

Os Bombeiros Voluntários de Benavente vão promover um concerto solidário com a Banda Sinfónica da PSP na sexta-feira, 6 de Dezembro, com o objectivo de angariar fundos para a compra de uma nova ambulância de socorro. O evento, que se realiza no Cine-Teatro de Benavente, terá como convidados o Padre Borga, a fadista Ana Mafalda Taborda e o cantor Nortista, contará também com uma actuação especial do presidente da direcção da associação, Nuno Martins, acompanhado pelo tubista Daniel Afonso. “A entrada será de 10 euros e esperamos casa cheia para arrecadarmos cerca de quatro mil euros”, explicou Nuno Martins, destacando que o valor será aplicado na aquisição de uma ambulância de socorro que se destina para “as segundas e terceiras equipas”. “Nós temos três ambulâncias e uma delas está constantemente na oficina, está mesmo em fim de vida e na altura de ser substituída”, detalha o presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente.

O custo total do novo veículo equipado ronda os 75 mil euros. A associação conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Benavente, que deverá comparticipar um valor em torno dos 20% do investimento. “A ideia é, através dos concertos solidários e outras iniciativas, conseguir reunir o montante necessário até ao próximo ano”, garante Nuno Martins, anunciando que, em Março, está prevista a realização de mais um evento, possivelmente um fim-de-semana do Torricado.

Além da renovação da frota, a associação tem apostado na melhoria das condições dos seus operacionais. Este ano foi possível renovar todos os capacetes e contratar mais um bombeiro. Está ainda em curso uma nova recruta, com oito inscritos, num contexto em que, segundo o presidente, é cada vez mais difícil atrair novos voluntários. No âmbito da formação, a corporação tem investido em capacitação contínua de âmbito operacional, tem sido mesmo “uma aposta muito firme” também devido à falta de oferta por parte da Escola Nacional de Bombeiros, que é quem proporciona formação operacional gratuita aos bombeiros. Para o próximo ano, a formação irá incidir nas áreas de psicologia positiva e liderança, no âmbito do projecto “Sonhar com uma associação optimista”.

Os Bombeiros Voluntários de Benavente contam actualmente com 41 elementos, entre profissionais e voluntários, no seu quadro activo e preparam-se para comemorar os 140 anos da instituição em 2025. Nesse ano, deverá também avançar a obra no pavilhão, projecto que conta com o apoio do município e cujo protocolo já foi aprovado. Depois da aquisição da ambulância de socorro, que se irá concretizar no próximo ano, a associação não vai perder tempo em começar a estudar a compra de uma ambulância de transporte de doentes não urgentes.