Foi inaugurada zona envolvente à estação elevatória de Ribeira Ruiva, no concelho de Torres Novas, após ter sido alvo de uma empreitada de requalificação executada pela empresa CRUP – Construção, Reabilitação Urbana e Paisagem, Lda, pelo valor de 99.255 euros (mais IVA). No acto inaugural, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, elogiou a obra “por permitir uma melhor fruição do rio Almonda, num local de ímpar beleza”.

Durante os trabalhos foi efectuada a criação de uma zona de lazer fluvial, o arranjo dos espaços exteriores envolventes à estação elevatória numa área de 345m² e a requalificação da zona envolvente ao rio Almonda junto à ponte e ao açude. Esta empreitada teve como objectivo transformar o local numa praça de utilização pública, dotando-o de mais mobiliário urbano e com novas lógicas de circulação, promovendo um espaço balnear de excelência no rio Almonda, com vista à criação de novas praias fluviais no concelho, refere o município.