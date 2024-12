Morreu o professor e jornalista Mário Gonçalves

Mário Gonçalves leccionou durante 25 anos na Escola Profissional de Salvaterra de Magos e foi director do Centro de Certificação de Competências.

O professor e jornalista Mário Gonçalves, de 54 anos, morreu no domingo, 8 de Dezembro, no Hospital Distrital de Santarém, vítima de doença. Leccionou durante 25 anos na Escola Profissional de Salvaterra de Magos e foi director do Centro de Certificação de Competências. Enquanto jornalista, Mário Gonçalves iniciou a sua carreira na Rádio Iris FM, em Samora Correia, e trabalhou em jornais como O MIRANTE e a A Capital, entre outros. Deixa dois filhos, um deles menor.

Licenciado em Línguas e Literatura era um apaixonado pela gastronomia, pela leitura e pela escrita. Foi autor de vários livros e co-autor da Monografia Samora Através dos Tempos, da autoria do padre Camilo Neves Martins.