Município de Torres Novas paga curso de música a alunos que o Ministério da Educação deixou de fora

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou o apoio a seis alunos para frequentarem o ensino articulado de música do Conservatório de Música do Choral Phydellius durante o presente ano lectivo, através do financiamento a 100% da propina mensal no valor de 135 euros a dois deles (escalão A) e a 50% a quatro (escalão B). Estes estudantes, que preencheram os requisitos das provas de aptidão, tinham ficado de fora do financiamento do Ministério da Educação, através da DGEste, que atribui 29 vagas.

Estes cursos de música oficiais são reconhecidos e financiados pelo Ministério da Educação, no entanto, refere a autarquia em comunicado, existe um número significativo de alunos concorrentes a esta modalidade de ensino que não obtém vaga, pelo que a direcção e coordenação pedagógica do Choral Phydellius solicitou ao município que apoiasse o alargamento do número de alunos.

Este apoio representa um encargo total para o município de 5.400 euros, destinando-se estas bolsas exclusivamente à frequência do curso básico de música, na sequência da realização de provas de aptidão com resultado superior a 60%. Este curso, atribuído ao Conservatório de Música, funciona no Agrupamento de Escolas Gil Paes e Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves.