População de Vale de Figueira continua a pedir reabertura dos Correios

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Concelho de Santarém promoveu, no dia 30 de Novembro, na Sala Polivalente da Junta de Freguesia de Vale de Figueira, uma reunião com a população para reafirmar a exigência de reabertura do serviço de correios na localidade.

“O encerramento do serviço de Correios em Vale de Figueira deixa a população desta localidade, especialmente os mais idosos e vulneráveis, desprovida de um serviço essencial para pagamentos, envio e recepção de correspondência e encomendas e recebimento de pensões e outras prestações sociais”, refere a comissão em comunicado, acrescentando que a falta deste posto de CTT, situação que se arrasta há meses, afecta negativamente a vida dos residentes, contribuindo para o isolamento social e prejudicando o tecido económico e social da localidade. “Esta medida é parte do caminho desastroso da privatização dos CTT – Serviço Postal, deixando um serviço que era público à mercê de interesses privados e dos seus lucros. É um ataque aos serviços públicos e à coesão territorial, configurando um retrocesso no desenvolvimento da nossa comunidade”, conclui a nota.

Contactados por O MIRANTE, os CTT afirmam que a decisão de encerramento do posto de Vale Figueira “foi do parceiro, sendo os CTT alheios aos seus motivos. Podemos adiantar, no entanto, que este posto registava, diariamente, um número médio de clientes bastante residual. Não estando em curso negociação para reabertura deste posto, informamos os nossos clientes que no concelho de Santarém - na qual a União de Freguesias de S. Vicente de Paul e Vale Figueira se insere - estão disponíveis 41 Pontos de acesso CTT, entre Pontos, Lojas CTT e Agentes Payshop”.