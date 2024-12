Viaturas abandonadas na via pública preocupam autarcas de Abrantes

Na última reunião camarária de Abrantes, o executivo municipal demonstrou alguma preocupação devido aos casos de viaturas abandonadas e vandalizadas na via pública. O assunto foi levado pelo vereador Vasco Damas (ALTERNATIVAcom) que questionou sobre o que podia ser feito. Não se referindo a nenhum caso em concreto, Vasco Damas afirma que a situação, além de constituir um problema de poluição visual, pode gerar problemas de segurança e saúde pública, questionando como pode ser resolvido.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), passou a palavra ao vereador João Gomes (PS), não sem antes lamentar a demora nos processos de remoção de veículos da via pública e a falta de autonomia da autarquia nesse processo. João Gomes explica que a única solução é o que tem vindo a ser feito: as viaturas são identificadas pelo serviço de fiscalização, que notifica o serviço de trânsito para contactar as autoridades competentes. No entanto, segundo o vereador, o período de espera entre as autoridades identificarem o proprietário do veículo, contactar e, apenas depois, remover a viatura, é o grande problema de toda a questão, podendo demorar meses.