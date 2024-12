Associação Humanitária de Pontével assinalou mais um ano de vida

Mais de 140 pessoas reuniram-se na sede dos “Quarentões” para assinalar mais um aniversário da Associação Humanitária da Freguesia de Pontével. “Foi uma evocação simples, sem pompa e circunstância, como é tradicional na Humanitária, mas com momentos marcantes de gratidão e reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo desta viagem de 27 anos e de afirmação pelo compromisso com o serviço de qualidade, onde se destaca a competência, a humanidade e a solidariedade com os utentes, em especial os mais fragilizados na sua saúde”, refere a colectividade em comunicado.

A Humanitária de Pontével é uma IPSS na área da Saúde. “Precisa de estar forte, capacitada e preparada, quer em meios humanos, quer em equipamentos e viaturas. Por isso, foi transmitido ao vice-presidente da câmara e à vereadora a necessidade da associação contar com o apoio da câmara municipal, parceiro desde sempre, na concretização de acordos protocolares, na área de transporte de doentes ou pessoas com mobilidade reduzidas e utentes em situações vulneráveis”, acrescenta a nota. Os presentes foram convidados a relembrar momentos marcantes no percurso dos 27 anos através de uma exposição fotográfica e recortes da imprensa local.