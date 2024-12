Campanha disponibiliza 10 mil euros a duas IPSS e a uma escola de Santarém

A Câmara Municipal de Santarém realizou um sorteio que visou a entrega de 10 mil euros a duas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e a uma escola, na quarta-feira, 27 de Novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Uma cerimónia que foi antecedida pela entrega dos prémios do concurso do logótipo da campanha “Este Natal, Compre Local”. Entre os 600 trabalhos apresentados, pelas diversas escolas de ensino básico (EB1) do concelho, a vencedora foi Constança Moita, da EB1 do Vale de Santarém, o segundo lugar foi conquistado por Victória Costa, do Centro Escolar do Sacapeito, e o terceiro lugar por Theo Rezende, da EB1 do Mergulhão.

Em 2024, o município de Santarém decidiu que um terço dos 10 mil euros seria atribuído à escola do aluno vencedor do concurso de logótipos da campanha. Neste caso, foi a EB1 do Vale de Santarém, que se junta ao Lar de Santo António da Cidade de Santarém e à Associação dos Familiares e Amigos de Doentes Psicóticos – A FARPA, que foram sorteados, numa aplicação digital durante a cerimónia, para a divisão tripartida do valor de 10 mil euros.

João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, lembrou a importância dos vouchers para o comércio local. “Estes vouchers permitem 150 mil euros de investimento nas lojas do nosso centro histórico. 75 mil euros directos da câmara”, notou. O presidente da autarquia dirigiu-se aos jovens alunos para lembrar que “a escola é o melhor sítio que nos dá as ferramentas para nós conseguirmos abraçar o futuro com sucesso”, acrescentado que “o professor é um pilar fundamental da nossa sociedade”.

Os 600 desenhos do Concurso de Logótipos da Campanha “Este Natal, Compre Local” vão estar expostos na sede da ACES, no Palácio do Landal (Rua Serpa Pinto 127 e 129) e podem ser visitados gratuitamente.