Crianças de Constância realizam peditório solidário

Os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo dos centros escolares de Santa Margarida da Coutada, Constância e Montalvo vão realizar um peditório solidário pelas três freguesias. A caminhada/peditório, designada São Silvestre Kids, realiza-se pela segunda vez, no âmbito da nona Corrida São Silvestre Solidária Constância BRIG MEC. A caminhada decorre no dia 12 de Dezembro entre as 09h30 e as 12h00, enquanto a prova está marcada para 14 de Dezembro. As crianças dos Centros Escolares e da Escola Básica e Secundária Luís de Camões participarão como angariadores de bens, que reverterão para o bolo principal que a prova rainha irá obter e que reverterá para a Loja Social de Constância.