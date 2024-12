Detido no Entroncamento por furto de telemóvel

A Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento deteve um suspeito de furto de um telemóvel avaliado em mais de 100 euros. O suspeito aproveitou um momento de distração da vítima, quando esta efectuava uma entrega, para furtar do interior do seu veículo de trabalho, o objecto. A PSP realizou as habituações diligências, identificando e localizando o suspeito, procedendo à sua detenção. Em comunicado, o Comando Distrital de Santarém faz saber que o detido foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, sendo conduzido ao Ministério Público do Entroncamento para julgamento.