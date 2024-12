Polos de saúde da Brogueira e Torres Novas vão ser reabilitados com financiamento PRR

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) - Polo Brogueira e a UCSP -Polo Torres Novas vão ser alvo de empreitadas de requalificação que vão custar no total 272.411 mil euros, financiados a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Os autos de consignação foram assinados pelo presidente do município e as empresas que vão executar os trabalhos.

A intervenção no Polo Brogueira, adjudicada por 122 mil euros (mais IVA) e com prazo de execução de 150 dias, visa “reabilitar o edifício existente, que actualmente apresenta elementos construtivos bastante degradados” e adoptar medidas de eficiência energética”, refere o município de Torres Novas em comunicado. Nesse sentido está prevista a substituição dos pavimentos; limpeza e tratamento hidrófugo da cobertura do edifício, impermeabilização de caleiras e reparação de fendas; demolições e execução de novas paredes que irão reformular a zona das instalações sanitárias, permitindo o uso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação de quatro unidades de ar-condicionado; ; instalação de um novo sistema de segurança contra incêndios; colocação de painéis fotovoltaicos; substituição de iluminação por LED's; instalação de um novo sistema de proteção do edifício contra a intrusão, entre outros trabalhos.

No que respeita à reabilitação da USP – Polo Torres Novas, segundo a autarquia, pretende-se reformar o edifício existente, que também apresenta degradação e melhorar a sua eficiência energética. A obra foi adjudicada pelo valor global de 150.411 (mais IVA) e um prazo de execução de 180 dias e inclui a renovação da fachada e limpeza da cobertura, implementação de sistema de segurança em edifício, alteração das divisões para uma melhor utilização do espaço, melhoramento da eficiência energética com a substituição de vãos exteriores, colocação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, substituição de iluminação e isolamento de cobertura interior.