Vila Franca de Xira quer novidades em breve sobre rotas dos aviões

Seis meses depois da NAV ter realizado alterações nas rotas dos aviões do aeroporto de Lisboa que têm prejudicado o descanso e o bem-estar de quem vive a sul do concelho de Vila Franca de Xira, o município diz que a empresa não pode agora adormecer na forma e que terá de apresentar resultados em breve. Isto depois da câmara municipal ter realizado duas reuniões, com a NAV e o ministro das Infraestruturas, dando conta do desagrado que essas alterações têm provocado na comunidade. “Sabemos que a NAV está a estudar esse assunto, confirma-se que o ministro das Infraestruturas já deu essa indicação de alteração das rotas e dentro em breve teremos novidades sobre esse assunto por parte da NAV”, afiança o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a O MIRANTE.

Os incómodos que a passagem frequente de aviões continua a gerar junto da comunidade continua a ser motivo de queixas de vários moradores e autarcas. Na última reunião de câmara o vereador da CDU, Nuno Libório, criticou a NAV dizendo que de três em três minutos continuam a passar aviões sobre a Póvoa, Vialonga e Alverca, perturbando a qualidade de vida dos moradores e expondo-os a níveis de ruído e poluição inaceitáveis. “Estão a ser atropelados factores de risco no ambiente e saúde pública”, condenou.

A 8 de Novembro, lembrou David Pato Ferreira da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), o Governo proibiu os voos entre a 01h00 e as 05h00 no aeroporto de Lisboa. “Não é a solução final nem a solução que os moradores esperam mas é um passo em frente para resolver um problema que está a afectar as populações”, lamentou. Uma das moradoras do concelho que também fez ouvir a sua voz nos últimos meses contra o problema dos aviões foi a escritora e jornalista Soledade Martinho Costa, de Alverca, que assina no site de O MIRANTE duas crónicas e uma carta aberta ao ministro das Infraestruturas sobre o tema, lembrando as centenas de aviões que ultimamente têm atroado os ares a provocar uma “terrível poluição ambiental e impacto sonoro”, dizendo ser impossível que a actual situação possa ser legal.

Petição está a perder força

Os moradores da zona sul do concelho de Vila Franca de Xira que não se conformam com o ruído dos aviões que as alterações promovidas pela NAV no tráfego aéreo vieram causar no território lançaram uma petição online visando exigir soluções rápidas que acabem com o problema mas, desde a altura em que foi criada, em Julho, ainda só reuniu as assinaturas de 2.192 pessoas. Um valor ainda muito longe das cinco mil necessárias para levar o assunto a discussão no Parlamento. A petição é dirigida ao presidente da Assembleia da República e aos deputados. O problema do ruído gerado pelos aviões no sul do concelho de VFX, recorde-se, ganhou dimensão depois de O MIRANTE noticiar as queixas que começaram a surgir desde que a NAV implementou, em Maio, um novo sistema de gestão do tráfego aéreo, que passou a fazer com que a maioria dos aviões descole e sobrevoa no sentido do concelho ribatejano, ao invés de virar à direita para sobrevoar o mouchão da Póvoa como acontecia anteriormente. A NAV diz ter implementado o novo sistema de sequenciação para melhorar e reorganizar o tráfego no aeroporto da Portela, tendo sempre discordado que a medida poderia gerar maiores impactos que os que já eram sentidos pela comunidade.