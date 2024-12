Albergue para peregrinos em Ferreira do Zêzere nunca chegou a funcionar

O albergue para peregrinos do caminho de Santiago de Compostela, inaugurado em Junho deste ano na localidade de Areias, em Ferreira do Zêzere, nunca chegou a funcionar, disse à Lusa o vereador do PSD, Hugo Azevedo, lamentando a situação. “Não se compreende como é que um executivo decide inaugurar um espaço quando sabe, de antemão, que não tem capacidade ou que não reúne as condições mínimas para poder abrir ao público, neste caso aos peregrinos”, disse o vereador da oposição, relativamente à acção da maioria socialista que gere o município, tendo feito notar que “o albergue foi inaugurado em 13 de Junho e que, à data de hoje, continua fechado”, facto que a autarquia confirmou.

Em declarações à Lusa, o presidente do município, Bruno Gomes (PS), disse que houve dificuldades na concessão de exploração do espaço a associações e que “nem sempre as coisas decorrem nos prazos” desejados. Contudo, defendeu que “o mais difícil já está, que era conseguir concretizar a obra”, e que o procedimento de hasta pública do albergue vai à reunião de câmara para uma possível concessão a privados. “Avançámos com a inauguração no sentido em que era o dia do concelho, queríamos dar a conhecer [o albergue] às pessoas, mas também às entidades ligadas à área, e achávamos ter uma facilidade maior naquilo que era a alocação de alguém que o pudesse explorar”, declarou.

Recorde-se que a Câmara de Ferreira do Zêzere inaugurou, na presença da vice-presidente da Turismo do Centro, Anabela Freitas, um albergue que pode alojar até seis peregrinos e que, apesar de estar focado nos do caminho de Santiago de Compostela, também está “ao dispor” de outros. “Era uma necessidade que sentíamos, a de criar uma estrutura de apoio a quem faz os Caminhos de Santiago (em Espanha), mas também os de Fátima ou os visitantes da Rota dos Templários, através do aproveitamento de uma antiga escola, que entendemos recuperar, e que vai permitir acolher os peregrinos que aqui queiram pernoitar”, disse, na ocasião, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere. A antiga escola primária de Areias foi requalificada e transformada em Albergue de Peregrinos, tendo a obra representado um investimento na ordem dos 120 mil euros, estando o equipamento dotado de casas de banho, chuveiros e cozinha, entre outras comodidades.