Desde 2013 que a empresa Nobre, sediada em Rio Maior, promove o projecto Nobre Casa de Cidadania que actua no âmbito da sensibilização e educação para a cidadania.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Alunos de Almeirim aprenderam com exemplos reais de solidariedade

Mais de 150 alunos do 4º ano do Agrupamento de Escolas de Almeirim assistiram a uma sessão da Nobre Casa de Cidadania (NCC), uma iniciativa que visa sensibilizar para a importância da cidadania e da prática de actos nobres nas crianças e jovens. As sessões, que se realizaram na Escola Básica dos Charcos e na Escola Básica de Almeirim, foram conduzidas de forma descontraída e pedagógica por vários elementos da Direcção-Geral de Educação.

O momento alto ficou a cargo de Pedro Bento, homenageado na edição de 2024 da NCC, cuja história inspirou os jovens presentes. Um rosto familiar para muitos dos alunos, já que Pedro Bento, natural de Almeirim, foi professor de muitas das crianças presentes. Pedro Bento relatou as suas viagens à América do Sul e ao Nepal, através das quais conseguiu angariar fundos para adquirir equipamentos de protecção individual para os bombeiros locais e material escolar para crianças nepalesas, permitindo-lhes continuar os estudos. O seu exemplo reforçou, junto dos alunos, a importância de agir em prol dos outros e de como pequenos gestos podem gerar grandes impactos.

A apresentação dos escuteiros do Corpo Nacional de Escutas fez também a delícia das crianças. “Há 11 anos que a Nobre Casa de Cidadania promove estas acções pedagógicas nas escolas, sempre com o objectivo de transmitir valores de cidadania e entreajuda às crianças, que são os adultos de amanhã. É extraordinário ver como as histórias que partilhamos despertam o entusiasmo e motivação dos alunos (…)”, afirmou Rui Silva, mentor da NCC.