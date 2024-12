Arruda dos Vinhos celebra Magia do Natal no pavilhão multiusos

Nos dias 14 e 15 de Dezembro Arruda dos Vinhos vai celebrar a “Magia do Natal” que regressa ao Pavilhão Multiusos da vila e que terá entrada livre. Um dos pontos altos do evento será o presépio vivo, promovido pelo grupo cénico do Clube Recreativo Desportivo Arrudense (CRDA).

Além da tradicional presença do presépio os mais pequenos terão também a oportunidade de conhecer o pai natal e muitas outras surpresas. O evento, promovido pela Câmara de Arruda dos Vinhos, vai contar com uma feira de velharias, ateliês e actividades para crianças, mostra de artesanato e doçaria, tasquinhas e um desfile de pais Natal e um desfile motard promovido pelos grupos motard do concelho. O evento encerra com um lanche comunitário de Natal. O programa completo da iniciativa pode ser consultado no site do município.