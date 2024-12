Casa dos Beirões no Ribatejo e Segurança Social assinam contrato para centro social

A Associação Casa dos Beirões no Ribatejo vai contar com um financiamento 1,6 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para concluir a construção do seu Centro Social, situado na zona do Grainho, nos arredores de Santarém.

O contrato com a Segurança Social, passo indispensável para o andamento do processo e garantia do financiamento, foi assinado no dia 5 de Dezembro pela directora do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, Paula Carloto, e pelo presidente da direcção da Casa dos Beirões no Ribatejo, Dionísio Abreu de Campos.