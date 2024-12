Falhas no transporte escolar em Alenquer geram contestação

Os pais que têm os alunos a frequentar o 2º e 3º ciclo e a escola secundária Damião de Goes, em Alenquer, queixam-se do serviço prestado pela transportadora Boa Viagem. Os alunos que precisam de fazer transbordo na paragem junto ao Sporting Alenquer, para apanhar um segundo autocarro, muitas vezes têm de ir a pé para casa porque o autocarro não aparece ou não espera pelos alunos. De acordo com Marco Lameiras, a filha de 12 anos e alguns colegas residentes no Camarnal, quando saem da escola às 18h15 não conseguem apanhar transporte na vila porque o autocarro já arrancou.

As mesmas preocupações foram levantadas por Inês Alves, que tem uma irmã a estudar na Damião de Goes e que vive no Camarnal. O percurso a pé é perigoso, não tem iluminação, é uma zona onde já foram vistos javalis e um troço não tem passeio, salienta. Inês Alves relata ainda que a transportadora acabou com a carreira que saía do Camarnal às 10h00 sem aviso prévio, o que fez com que as pessoas fossem para a paragem em vão.

Pedro Matrola levantou o assunto em Assembleia Municipal de Alenquer apesar dos filhos não terem problemas com o transporte. Ouviu as queixas dos outros pais e diz que confirmou os relatos. Refere que a aplicação da Boa Viagem não é clara porque não diz os tempos entre a transição de uma paragem e os transbordos para outros autocarros. Cedeu fotografias à câmara e queixou-se das carreiras não pararem nos sítios correctos. “O presidente disse que a câmara não era tida nem achada no problema o que é lamentável porque ele é presidente da OesteCIM que é a entidade responsável pelos contratos com a Boa Viagem. Tenho falado com a vereadora da educação, que tem boa vontade para resolver, mas da última vez que falou comigo ainda não tinha recebido informação sobre a origem dos alunos que precisam de transporte”, sublinhou.

Fernanda Magalhães, docente na escola Básica Damião de Goes e eleita na assembleia municipal pelo CDS-PP, relata que o estabelecimento de ensino tem excesso de população escolar. A escola está preparada para receber entre 400 a 500 alunos e neste momento tem 950. Existem 41 turmas e 36 salas de aulas o que leva a que três turmas do 9º ano tenham aulas na escola secundária. “Para o ano está previsto haver mais três turmas. Esta escola precisa de uma ampliação ou de uma escola nova”, reitera.

Boa Viagem acabou com três carreiras

A O MIRANTE a transportadora Boa Viagem esclarece que no início do período escolar são feitas as correcções necessárias para dar resposta às alterações dos horários das escolas mas como não têm conhecimento das necessidades reais da procura, é feita a avaliação dos horários do ano anterior. Os ajustes são feitos no mês de Setembro, mas a transportadora vinca que a capacidade de disponibilizar oferta é limitada e tem custos associados. A Boa Viagem suprimiu três carreiras e explica os motivos. “(…) No caso específico, a procura no ano lectivo anterior, dos três horários suprimidos, foi em média inferior a cinco passageiros, motivo pelo qual foram suprimidos”, adianta.

A vereadora com o pelouro da educação, Cláudia Luís, disse não ter conhecimento da falta de transporte para o Camarnal. Em relação à falta de assistentes operacionais, outro problema apontado pela comunidade escolar, diz que Alenquer está acima do rácio legal e que o problema são a quantidade de funcionárias de baixa médica.