Loja do Cidadão de Alverca vai estar pronta no primeiro semestre de 2025

Foi assinado a 21 de Novembro o auto de consignação da obra para a primeira Loja do Cidadão do concelho de Vila Franca de Xira, que ficará instalada em Alverca, no edifício da superfície comercial Auchan. É um investimento municipal de 1,3 milhões de euros que, tudo indica, ficará pronto no final do primeiro semestre de 2025. A criação da loja naquele local, recorde-se, tem gerado queixas entre alguns moradores do concelho, que defendem que a sua instalação teria feito mais sentido na sede de concelho, Vila Franca de Xira, e num espaço próprio da câmara ao invés de um local arrendado. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, voltou esta semana a defender a escolha da localização, lembrando que é “estratégica” e num local com boas acessibilidades quer para quem se desloca de norte como do sul do concelho.

“Estamos no coração da transformação radical no contexto de cidade contemporânea que Alverca tem sabido aproveitar”, defendeu o autarca, lembrando que o edifício Auchan “estava estagnado há muitíssimos anos” e que agora o projecto irá transformar a zona, dando o seu contributo para a ideia de Alverca vir a ser uma “cidade dos 15 minutos”, ou seja, onde se possa residir, trabalhar e tratar de todos os assuntos administrativos com o Estado a uma distância menor que 15 minutos, um conceito que já tem vindo a ser aplicado noutras capitais europeias.

A Loja do Cidadão de Alverca do Ribatejo vai ter postos de atendimento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e do Instituto dos Registos e do Notariado, Autoridade Tributária, Instituto de Segurança Social, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de VFX, Junta de Freguesia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Espaço do Cidadão, espaço de auto atendimento e uma cabine de videovigilância que permitirá fazer atendimento em videochamada. A loja, recorde-se, vai ocupar uma área bruta de 1.095 m2. A criação da loja foi aprovada por maioria com os votos contra da CDU, que não concordou com a sua localização. Além do custo com a construção da loja o município ainda ficará a pagar rendas num valor global de 551 mil euros durante os 14 anos em que durará o contrato de arrendamento do espaço.