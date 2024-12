Mercado de Natal em Constância quer atrair visitantes ao centro histórico

A Câmara Municipal de Constância promove, nos dias 14 e 15 de Dezembro, o Mercado de Natal, na Praça Alexandre Herculano, com o objectivo de atrair visitantes e consumidores ao centro histórico da vila. Paralelamente ao espaço de vendas, o Mercado de Natal integra um programa de actividades onde se inclui uma Casa do Pai Natal, a chegada do Pai Natal, espectáculos de dança, música, teatro e muita animação natalícia.



A inauguração decorre às 11h30 de dia 14, estando marcada para as 16h00 a chegada do Pai Natal, acompanhado da Mãe Natal e de um helfo para a abertura oficial da casa. Segue-se o espectáculo de dança e música “Três Sinais Natalícios”, produzido pelo Agrupamento de Escolas de Constância. No dia 15, as actividades têm início às 09h30, com uma caminhada natalícia, organizada pelo grupo Constância Mountain Runners. Às 15h00 reabre a Casa do Pai Natal, seguindo-se o concerto de Natal pela Banda da Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro. O espectáculo de teatro “O Conto de Natal”, dinamizado pelo Grupo de Teatro de Santa Margarida, vai decorrer no Cineteatro Municipal de Constância, para assinalar o encerramento do Mercado de Natal 2024.