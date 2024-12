100 Oliveiras nas Mouriscas procuram nova esperança

O projecto “Apadrinha uma Oliveira” procura recuperar e iluminar 100 oliveiras abandonadas, nas Mouriscas, pertencentes ao casal Eminência e Eduardo Grácio. A Apadrinha uma Oliveira está à procura de padrinhos e madrinhas, recuperando oliveiras abandonadas. A acção pretende iluminar, de forma simbólica, as oliveiras à entrada de Mouriscas e dá direito a um ou dois litros de azeite, consoante o pagamento anual de apadrinhamento de 35 ou 60 euros, respectivamente. Qualquer padrinho pode baptizar a sua oliveira, descarregar um certificado de apadrinhamento e no ano seguinte receber azeite. Quem apoiar a recuperação ads árvores pode ainda visitá-las sempre que quiser ou integrar as várias visitas de grupo que acontecem anualmente.

O projecto pretende servir de alerta para a preservação das árvores que, devido à falta de substituição geracional, acabam abandonadas e negligenciadas, afetando a paisagem cultural e natural da região. Ao todo, o projecto conta já com o apoio de 116 padrinhos em Portugal, Espanha, Bélgica, Brasil e EUA, mas pretende alcançar as 10 mil oliveiras recuperadas. O projeto já criou seis postos de trabalho e ajudou mais de 24 proprietários que, como o casal Eminência e Eduardo Grácio, viam o seu olival morrer lentamente.