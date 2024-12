História das Freguesias do Concelho de Santarém em livro

A obra em três volumes é da autoria do professor e historiador Martinho Vicente Rodrigues e é apresentada no sábado, 14 de Dezembro.

O livro "História das Freguesias do Concelho de Santarém / Decisões Sociais e Económicas", vai ser apresentado no sábado, 14 de Dezembro, pelas 16h00, no Salão Nobre da Câmara de Santarém. A obra em três volumes é da autoria do professor e historiador Martinho Vicente Rodrigues.

A apresentação do livro estará a cargo de Miguel Corrêa Monteiro, vice-presidente da Academia Portuguesa de História.