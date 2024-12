José Manuel Roque: morreu o empresário de Santarém conhecido pela força do seu carácter

José Manuel Ferreira Roque Dias, que faleceu no sábado, 7 de Dezembro, aos 79 anos, deixa uma marca permanente no concelho de Santarém e na região ribatejana pela sua carreira de sucesso enquanto empresário, mas também pela forma honesta e frontal com que sempre esteve na vida. No velório do presidente do conselho de administração da Roques e Roques Vale do Tejo, no Convento de Santa Clara, assim como no seu funeral, esteve a família e muitos amigos, empresários e dirigentes associativos que privaram com José Manuel Roque. O seu corpo foi sepultado no cemitério de Alcanede, junto de outros elementos da família Roque Dias.

José Manuel Roque nasceu em Lisboa, onde fez o curso complementar dos liceus e onde viveu parte da sua juventude, mas desenvolveu toda a sua carreira empresarial em Santarém, para onde rumou em 1968. Começou por trabalhar nos escritórios da antiga Camionagem Ribatejana, propriedade do pai e dos tios. Depois de vendida a transportadora, em 1971, é criada a Roques - Comércio de Veículos e Serviços Lda, dedicada à venda e reparação de automóveis. José Manuel Roque surge na linha da frente desse novo projecto empresarial da família Roque, assumindo a administração e gestão da empresa desde a sua fundação até à actualidade.

O empresário esteve também na fundação de outras empresas comerciais, industriais e de serviços, como a Rocargo, VCL - Comércio de Veículos, Metalriba e a Cosetra, que com a Roques Lda, constituem hoje um grupo empresarial. Ao longo dos anos a sua facilidade oratória, a sua capacidade argumentativa e a sua veia negocial foram exercidas também nos inúmeros cargos associativos que desempenhou. Foi director da Confederação do Comércio Português, membro do conselho director da Prevenção Rodoviária Portuguesa, presidente da Associação Nacional dos Concessionários Renault, vice-presidente da União Europeia dos Concessionários Renault, entre muitas outras funções.

José Manuel Roque teve uma passagem efémera pela política enquanto candidato a deputado, figurando como independente nas listas da Aliança Democrática nas eleições legislativas de 1980. Foi ainda membro da Assembleia Municipal de Santarém. Em 1993 a Câmara Municipal de Santarém distinguiu-o como “Cidadão Ilustre” e em 1996 foi nomeado “Cavaleiro da Ordem Nacional de Mérito” pelo Presidente da República Francesa.

A leitura de livros, revistas e jornais era um dos seus passatempos e não se privava de dar a sua visão das coisas nas conversas que gostava de ter com os amigos. Casado, pai de três filhos e avô de cinco netos, José Manuel Roque tinha na barba, que cultivava desde os 18 anos, uma das suas imagens de marca. Outra faceta que o caracterizava era o discurso assertivo, sem meias palavras nem falinhas mansas, assumindo-se como uma pessoa “politicamente incorrecta, graças a Deus”. José Manuel Roque recebeu, em 2013, o Galardão Carreira Empresarial atribuído pela equipa de O MIRANTE. Em sua homenagem, o executivo da Câmara de Santarém guardou um minuto de silêncio na reunião de 9 de Dezembro.