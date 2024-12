PJ detém grupo responsável por roubo violento em Alenquer

A Polícia Judiciária (PJ) identificou, localizou e deteve quatro homens, com idades compreendidas entre os 37 e os 51 anos, indiciados pela prática de um crime de roubo agravado com ameaça de arma de fogo, ocorrido no interior de uma residência, no concelho de Alenquer.

A PJ esclareceu os contornos do crime ocorrido no passado dia 29 de Setembro, após várias diligências de investigação. Os factos apurados indicam que a vítima, um homem de 48 anos, foi brutalmente agredida no interior da sua residência por suspeitos que terão aproveitado o facto da vítima ter recebido uma quantia em dinheiro, informação que seria do conhecimento de um dos agressores.

Durante o ataque, os suspeitos roubaram todo o dinheiro que a vítima tinha na sua posse, deixando-a com ferimentos graves.

Os suspeitos foram apresentados ao Tribunal de Instrução Criminal de Loures e após interrogatório ficaram em prisão preventiva.