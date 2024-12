Aumentam famílias carenciadas apoiadas pela Câmara de Azambuja

O número de pessoas carenciadas apoiadas pela Câmara de Azambuja através do Cartão Refeição e da atribuição do Vale Natal registou um aumento de quase 50% face ao ano anterior, com 278 pessoas, de um total de 95 famílias, a serem apoiadas através destas duas medidas de apoio social em vigor neste município. No ano anterior a autarquia presidida por Silvino Lúcio (PS) estava a apoiar, através destas medidas, 69 famílias com um total de 189 pessoas.

Para explicar este “grande aumento relativamente ao ano anterior”, a vereadora com o pelouro da Acção Social, Mara Oliveira (CDU), referiu em reunião do executivo camarário que pesa não só o “aumento do custo de vida” como também o facto de o concelho de Azambuja estar a receber imigrantes que, tal como qualquer outro cidadão carenciado, vincou, recebe apoios municipais. Também a transferência de competências, sublinhou, pode ter contribuído com as pessoas a dirigirem-se mais aos serviços da câmara.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.