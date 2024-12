Governo garante intervenção para remover jacintos no Rio Sorraia em 2025

O Governo aprovou o início do plano de intervenção no Rio Sorraia, que arranca em 2025. Este projecto, sob coordenação do Ministério do Ambiente e Energia, tem como principais objectivos a remoção da praga de jacintos-de-água, a renaturalização das margens e a reparação das pontes da Escusa e do Rebolo, localizadas em áreas de forte pressão ecológica.

Os autarcas de Benavente e Coruche, Carlos Coutinho e Francisco Oliveira, respectivamente, assim como a vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale, estiveram reunidos no início da semana com a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.



