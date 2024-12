Nersant apresenta contas atrasadas perante uma assembleia vazia

A Associação Empresarial da Região de Santarém – Nersant, reuniu em assembleia-geral para aprovação das contas de 2023, naquela que foi a reunião menos participada num auditório praticamente vazio. A reunião teve a participação de uma dúzia de associados, dos quais alguns pertencem aos órgãos sociais, num universo de centenas de associados, o que demonstra o afastamento e falta de interesse dos empresários pela associação que nesta sessão, na quarta-feira, teve menos participação que uma colectividade.

Esta também foi uma assembleia de aprovação de contas num cenário de que não há memória em que a direcção apresenta as contas do ano anterior quase no final do ano, com um grande atraso que não está explicado, mas que deve ter a ver com as dificuldades de organização que têm vindo a público. Também não deve ser alheio a esta situação facto de a empresa de contabilidade de António Rodrigues, fundador da Nersant estar em conflito com a actual direcção liderada por Pedroso Leal.

À hora de início da assembleia, às 17h00, as portas do auditório da associação ainda estavam fechadas e só cerca de 15 minutos depois foram abertas para entrarem três associados e uns minutos depois Domingos Chambel, antecessor de Pedroso Leal, e que agora é presidente da assembleia-geral. O presidente da direcção só entrou para o auditório cerca das 17h30.

Recorde-se que António Rodrigues, que foi vice-presidente da direcção de Domingos Chambel, avançou com uma acção em tribunal para cobrar dois anos de prestação de serviços de contabilidade, que a associação lhe deve e que envolve dezenas de milhares de euros. O relatório de contas de 2022 evidencia cerca de 15 milhões de euros de balanço e um total de fundos patrimoniais de cerca de oito milhões de euros, com um resultado líquido de cerca de 139 mil euros. Nesse ano o passivo estava em 6,6 milhões de euros